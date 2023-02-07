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Європейські виробники зброї зіткнулися із кризою виробництва снарядів

07 лютого 2023, 16:52
Європейські виробники зброї зіткнулися із кризою виробництва снарядів
Фото з вільного доступу
Під час бойових дій ЗСУ вистрілюють за добу близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів, і у європейських виробників зброї виникають проблеми з виробництвом, щоб поповнювати арсенали.

Про це пише видання Financial Times.

 За оцінками гендиректора норвезької компанії-виробника зброї Nammo Мортена Брандцега, Україна щодня використовує близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів, що дорівнює річному замовленню невеликої європейської країни у мирний час.

FT наголошує, що різкий перехід на військові рейки створює кризу ланцюгів постачання в Європі, оскільки оборонні виробники намагаються наростити виробництво для поповнення національних запасів, а також для підтримки поставок в Україну. Виробник зброї Nammo підкреслює, що масштаб інвестицій для задоволення попиту створює "величезне навантаження на фінанси в цілому здорової оборонної компанії".

За його словами, попит на деякі компоненти настільки високий, що час постачання збільшився з місяців до років. Це призвело у тому числі до боротьби за постачання матеріалів.

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