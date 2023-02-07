Європейські виробники зброї зіткнулися із кризою виробництва снарядів
Про це пише видання Financial Times.
За оцінками гендиректора норвезької компанії-виробника зброї Nammo Мортена Брандцега, Україна щодня використовує близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів, що дорівнює річному замовленню невеликої європейської країни у мирний час.
FT наголошує, що різкий перехід на військові рейки створює кризу ланцюгів постачання в Європі, оскільки оборонні виробники намагаються наростити виробництво для поповнення національних запасів, а також для підтримки поставок в Україну. Виробник зброї Nammo підкреслює, що масштаб інвестицій для задоволення попиту створює "величезне навантаження на фінанси в цілому здорової оборонної компанії".