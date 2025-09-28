Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європейським військовим планувальникам слід зосередитися на послабленні російської економіки – Forbes

28 вересня 2025, 15:15
Фото: Reuters
Військова економіка дала росії нові можливості, але також стала її головною слабкістю.
росія переорієнтувала свою економіку на військові рейки, і це створило для неї нові можливості, однак і розкрило головну слабкість, якою може скористатися Захід.
 
Про це ідеться у статті Forbes.
 
Зараз росія, подібно до Америки та Китаю, є ключовою частиною енергетичної імперії, яка торгує сировинними товарами та вибудовує ланцюжки поставок щонайменше для половини світу. Однак у той самий час ізоляція та моносекторальна економіка росії роблять її дуже залежною від Китаю - близько 90% високотехнологічного імпорту в росію надходить із цієї країни.
 
Водночас західним політикам є що почерпнути з військової економіки росії, наголошується в статті.
 
Так, російський борг відносно ВВП становить офіційно лише 20%, що означає, що країна не обтяжена величезним борговим тягарем, на відміну від США, Великої Британії, Франції, Китаю, Італії та Японії.
 
Крім того, у 2008 році в росії було проведено аналіз відносно поганого стану армії і почався серйозний процес модернізації. І хоча деякі аспекти цієї модернізації, як-от структура і підготовка армії, повністю провалилися, але інші аспекти, зокрема, військова техніка, перебувають у набагато кращому стані.
 
Для порівняння - Німеччина, Іспанія та Італія потребують модернізації своїх армій або вже збираються її розпочати, тоді як іншим країнам, наприклад, Ірландії, доведеться практично повністю перебудовувати свої армії.
 
Другий елемент - це російська концепція тотальної війни. Як пише Forbes, цей підхід являє собою погляд на конфлікт, що охоплює безліч стратегій, таких як кібербезпека, перевірка кордонів, пропаганда і приховані атаки. 
 
Як підкреслюється в статті, ризик поширення українського конфлікту на Європу не можна ігнорувати. Тому європейським військовим планувальникам слід зосередитися на ослабленні російської економіки, яка перебуває в скрутному становищі. Ринок праці, банківський сектор і споживчий сектор рф є вразливими точками.
 
"Міністерство оборони США почало залучати експертів з фінансових ринків до своїх стратегічних команд для оцінки вразливості економік противника. Європі слід зробити те саме. Її санкційний режим поки що не готовий, і попереду ще багато шляхів розв'язання проблем, як-от сприяння експорту російської нафти і газу грецькими судновласниками, триваючий потік російських грошей через Австрію, Кіпр та інші країни ЄС, не кажучи вже про потік російських туристів. Крім того, є ще багато способів вивести з ладу російські банки і компанії", - йдеться в статті.
 
Європа вже веде приховану війну з росією і навряд чи отримає допомогу від нинішньої адміністрації США, тож їй потрібно зосередитися на слабких сторонах росії.
війна в Україніекономіка рфросія окупанти

