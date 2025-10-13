Євросоюз готує швидке рішення щодо кредиту Україні з активів рф

Відбувається це на тлі зменшення підтримки з боку США та внутрішніх викликів у країнах блоку.

Європейський Союз дедалі більше переконується, що використання заморожених російських активів є найефективнішим способом забезпечити довгострокове фінансування України, оскільки інші джерела ресурсів виснажуються. У зв’язку з цим ЄС прагне якнайшвидше досягти політичної згоди щодо цього питання.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Видання пише, що на майбутньому саміті лідерів у Брюсселі Євросоюз планує домовитися про механізм надання Україні так званої "репараційної позики" — кредиту, забезпеченого замороженими російськими активами.

Після погодження політичних умов Єврокомісія оперативно підготує юридичну пропозицію для запуску механізму, орієнтовно до другого кварталу наступного року. Відчуття терміновості посилюється через те, що значна частина фінансової підтримки України зараз лягає на Європу, у той час як США заявили про обмеження у постачанні озброєнь.

Деякі країни-члени ЄС стикаються з внутрішніми політичними та бюджетними труднощами, що також впливає на швидкість ухвалення рішень. Водночас президент України Володимир Зеленський натякнув на затримки в фінансуванні спеціальної програми закупівель PURL, яка дозволяє Києву купувати зброю у США за кошти інших союзників НАТО.

За попередніми планами, Україна може отримати близько 140 млрд євро кредитів із заморожених російських активів. Повернення цих коштів розпочнеться лише після завершення війни та офіційної сплати рф репарацій за завдані збитки.

За оцінками експертів, якщо бойові дії триватимуть, Україні знадобиться понад 200 млрд доларів на оборону і відновлення до кінця десятиліття.

Країни ЄС обговорюють умови надання позик, зокрема — чи повинні кошти спрямовуватися виключно на військові потреби, економічне відновлення або поєднувати обидва напрямки. Також обговорюється, яку частину фінансування слід закуповувати у Європі та скільки у третіх країнах.

Важливим є координація з союзниками з G7, зокрема США, де також зберігаються частини російських активів. Міністри фінансів G7 мають обговорити це питання на засіданні цього тижня разом із планами нових санкцій, що мають посилити тиск на доходи росії від енергоносіїв.

Крім того, лідери ЄС прагнуть досягти угоди щодо нового пакета санкцій проти рф, ухвалення якого раніше блокували Словаччина та Австрія.

Ідея "репараційної позики" полягає у тому, що Україна почне повертати кредит лише після офіційного завершення війни та отримання репарацій від росії.