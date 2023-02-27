Євросоюз розширив і продовжив на рік санкції проти білорусі

Європейський Союз розширив перелік осіб та установ із білорусі, що підпадають під дію обмежувальних заходів ЄС у зв’язку із причетністю до російської агресії проти України та утисків проти демократичних свобод та прав людини в республіці.

Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.

Це рішення Ради ЄС 2023/421 стосовно обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в білорусі та залучення рб до російської агресії проти України від 24 лютого 2023 року доповнює попереднє її рішення.

"На основі перегляду рішення 2012/642/CFSP та зважаючи на важку ситуацію, що зберігається в білорусі, та залучення білорусі у злочинну агресію російської федерації проти України доцільно залишити в силі всі заходи, що були застосовані Європейським Союзом. Відповідно, дію рішення 2012/642/CFSP має бути продовжено до 28 лютого 2024 року", - ухвалила Рада ЄС.

Водночас вона внесла до санкційного переліку 21 фізичну особу та дві установи, включаючи білоруські підприємства ТОВ "Синезис" та ВАТ "білоруська калійна компанія".