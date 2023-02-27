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Євросоюз розширив і продовжив на рік санкції проти білорусі

27 лютого 2023, 14:29
Євросоюз розширив і продовжив на рік санкції проти білорусі
До санкційного переліку увійщли 21 фізична особа та дві установи, включаючи білоруські підприємства ТОВ "Синезис" та ВАТ "білоруська калійна компанія".
Європейський Союз розширив перелік осіб та установ із білорусі, що підпадають під дію обмежувальних заходів ЄС у зв’язку із причетністю до російської агресії проти України та утисків проти демократичних свобод та прав людини в республіці.

Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.

Це рішення Ради ЄС 2023/421 стосовно обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в білорусі та залучення рб до російської агресії проти України від 24 лютого 2023 року доповнює попереднє її рішення.

"На основі перегляду рішення 2012/642/CFSP та зважаючи на важку ситуацію, що зберігається в білорусі, та залучення білорусі у злочинну агресію російської федерації проти України доцільно залишити в силі всі заходи, що були застосовані Європейським Союзом. Відповідно, дію рішення 2012/642/CFSP має бути продовжено до 28 лютого 2024 року", - ухвалила Рада ЄС.

Водночас вона внесла до санкційного переліку 21 фізичну особу та дві установи, включаючи білоруські підприємства ТОВ "Синезис" та ВАТ "білоруська калійна компанія".

 

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