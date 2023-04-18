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Yum! Brands завершила угоду з продажу KFC у росії. Компанія пішла з країни

18 квітня 2023, 18:35
Yum! Brands завершила угоду з продажу KFC у росії. Компанія пішла з країни
Фото: franchising.ua
Новим власником стала місцева компанія "Смарт Сервіс ЛТД", яка раніше керувала кількома десятками закладів KFC за франшизою.

Угоду з продажу російської мережі ресторанів KFC завершено. Її новим власником стала місцева компанія "Смарт Сервіс ЛТД", яка раніше керувала кількома десятками закладів KFC за франшизою.

Про це йдеться на сайті американської компанії Yum! Brands, що володіє брендами KFC і Pizza Hut.

Угода, про яку оголосили у жовтні 2022 року, отримала всі необхідні дозволи від урядів США та росії. Вона включає всі російські ресторани KFC, операційну систему та права майстер-франшизи.

За домовленістю сторін ресторани KFC мають змінити назву, для цього покупець придбав у Yum! Brands стару торгову марку Rostic’s.

У росії працюють близько 1000 ресторанів KFC. ТОВ "Ям Ресторантс Раша", яка входить до структури Yum! Brands, керувала лише 70 закладами, решта працювали за ліцензією чи франшизою. На відміну від McDonald’s, у якого було лише три франчайзі, KFC мала багато невеликих партнерів, тому на вихід Yum! Brands з росії знадобилося набагато більше часу.


На початковому етапі Смарт Сервіс переведе під новий бренд свої ресторани, пізніше – ресторани інших франчайзі.

Сума угоди не розкривається.

Її закриття означає, що Yum! Brands повністю пішла з російського ринку. Раніше вона передала права власності на всі франчайзингові активи Pizza Hut місцевому оператору, який розпочав процес ребрендингу точок під іншу концепцію.

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