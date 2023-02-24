З Криму не виїхати: росіяни знову перекрили Керченський міст

Сьогодні, 24 лютого, загарбники перекрили незаконно збудований міст через Керченську протоку, пояснюючи це ремонтними роботами.

Про це пише Крим Реалії.

"Рух автомобільного та залізничного транспорту на Керченському мосту в напрямку російського краснодара призупиняють через проведення ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Як зауважує видання, сталося це за добу після того, як російський віце-прем'єр марат хуснуллін заявив, що цей міст відремонтували і ним повністю відновили рух для автомобільного транспорту.

Міст через Керченську протоку - незаконно побудований транспортний перехід, що з’єднує тимчасово окупований Кримський півострів із росією через Керченську протоку. Окупанти з 24 лютого 2022 року через нього переправляли військові ешелони, техніку та боєприпаси.