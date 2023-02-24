Матеріали:
Теми:

З Криму не виїхати: росіяни знову перекрили Керченський міст

24 лютого 2023, 14:30
З Криму не виїхати: росіяни знову перекрили Керченський міст
Фото: АFР
Пояснили це ремонтними роботами.
Сьогодні, 24 лютого, загарбники перекрили незаконно збудований міст через Керченську протоку, пояснюючи це ремонтними роботами.

 Про це пише Крим Реалії.

"Рух автомобільного та залізничного транспорту на Керченському мосту в напрямку російського краснодара призупиняють через проведення ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Як зауважує видання, сталося це за добу після того, як російський віце-прем'єр марат хуснуллін заявив, що цей міст відремонтували і ним повністю відновили рух для автомобільного транспорту.

Міст через Керченську протоку - незаконно побудований транспортний перехід, що з’єднує тимчасово окупований Кримський півострів із росією через Керченську протоку. Окупанти з 24 лютого 2022 року через нього переправляли військові ешелони, техніку та боєприпаси.

 

Останні матеріали

росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Політика
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 15:59
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Політика
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Дмитро Редько – 24 лютого 2023, 15:28
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Політика
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 12:17
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують
Політика
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують "блакитні фішки" у твітері – Washington Post
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 09:16
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження
Політика
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження "веееллликого" наступу гєрасімова та "комедія" з постачанням зброї Заходом – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 17:46
Україна може повернути Крим. Західні політики змінюють свою точку зору, дослухаючись до військових експертів і відкидаючи кремлівську пропаганду – Politico
Політика
Україна може повернути Крим. Західні політики змінюють свою точку зору, дослухаючись до військових експертів і відкидаючи кремлівську пропаганду – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 16:04
У республіканців почалися праймеріз до виборів президента США. Позиції кандидатів ДеСантіс і Гейлі створюють загрозу для підтримки України – Washington Post
Політика
У республіканців почалися праймеріз до виборів президента США. Позиції кандидатів ДеСантіс і Гейлі створюють загрозу для підтримки України – Washington Post
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 13:52
Новий центр могутності НАТО. Леопардовий стрибок Польщі – Челс Міхта
Політика
Новий центр могутності НАТО. Леопардовий стрибок Польщі – Челс Міхта
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 09:11
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється