З полону повернувся українець, якого росіяни схопили 17-річним

Під час обміну полоненими та ув'язненими з росією 14 серпня додому повернувся Богдан Ковальчук, якого окупанти схопили у віці 17 років. Хлопець пробув у полоні понад дев'ять років.

Виданню повернення хлопця додому підтвердила його бабуся. За її словами, вони вже зідзвонилися, незабаром жінка поїде до Києва зустрічати онука з полону.

Окупанти схопили Ковальчука у 2016 році. На той момент Богдану було 17 років, він жив у тимчасово окупованій росіянами Ясинуватій. Ковальчук намагався виїхати в Торецьк (тоді ще Дзержинськ), щоб завершити навчання та отримати диплом України. Але на блокпосту його схопили проросійські терористи.

Ковальчука звинуватили у нібито роботі на Службу безпеки України, зокрема у підриві автомобілів та будівлі окупаційної "поліції", яку створили проросійські терористи з організації "ДНР".

У 2018 році так званий "суд" виніс хлопцю "вирок" - засудив його до 10 років ув'язнення та відправив у колонію в тимчасово окупованому Торезі. Україна домоглася звільнення Ковальчука, як цивільного заручника російського режиму. 14 серпня його обміняли серед інших понад 80 громадян України.