Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

З полону повернувся українець, якого росіяни схопили 17-річним

14 серпня 2025, 20:53
З полону повернувся українець, якого росіяни схопили 17-річним
Фото: hromadske
Хлопець пробув у полоні понад дев'ять років.
Під час обміну полоненими та ув'язненими з росією 14 серпня додому повернувся Богдан Ковальчук, якого окупанти схопили у віці 17 років. Хлопець пробув у полоні понад дев'ять років.
 
Про це повідомляє Hromadske.
 
Виданню повернення хлопця додому підтвердила його бабуся. За її словами, вони вже зідзвонилися, незабаром жінка поїде до Києва зустрічати онука з полону.
 
Окупанти схопили Ковальчука у 2016 році. На той момент Богдану було 17 років, він жив у тимчасово окупованій росіянами Ясинуватій. Ковальчук намагався виїхати в Торецьк (тоді ще Дзержинськ), щоб завершити навчання та отримати диплом України. Але на блокпосту його схопили проросійські терористи.
 
Ковальчука звинуватили у нібито роботі на Службу безпеки України, зокрема у підриві автомобілів та будівлі окупаційної "поліції", яку створили проросійські терористи з організації "ДНР".
 
У 2018 році так званий "суд" виніс хлопцю "вирок" - засудив його до 10 років ув'язнення та відправив у колонію в тимчасово окупованому Торезі. Україна домоглася звільнення Ковальчука, як цивільного заручника російського режиму. 14 серпня його обміняли серед інших понад 80 громадян України.

 

обмін полоненимивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється