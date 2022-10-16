НОВИНИКолишній "міністр оборони ДНР", ексватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков), імовірно, пішов воювати в Україну, при цьому за взяття його в полон уже обіцяють десятки тисяч доларів.
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За Гіркіна обіцяють уже 50 тисяч доларів
Ігор Гіркін-Стрєлков. Фото: dnr.today
У суботу дружина Гіркіна Мирослава Регінська опублікувала їхнє спільне фото, де ексватажок бойовиків вдягнений у військову форму. Вона додала, що на питання, де Гіркін і чи все в нього добре, відповідає, що все добре і він скоро вийде на зв’язок.
Після цього український активіст Сергій Стерненко написав, що дасть із особистих заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна у полон.
Раніше повідомлялось, що російським загарбникам узимку буде складніше, ніж ЗСУ.
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