За Гіркіна обіцяють уже 50 тисяч доларів

Колишній "міністр оборони ДНР", ексватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков), імовірно, пішов воювати в Україну, при цьому за взяття його в полон уже обіцяють десятки тисяч доларів.

У суботу дружина Гіркіна Мирослава Регінська опублікувала їхнє спільне фото, де ексватажок бойовиків вдягнений у військову форму. Вона додала, що на питання, де Гіркін і чи все в нього добре, відповідає, що все добре і він скоро вийде на зв’язок.

Після цього український активіст Сергій Стерненко написав, що дасть із особистих заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна у полон.

Раніше повідомлялось, що російським загарбникам узимку буде складніше, ніж ЗСУ.