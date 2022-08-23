НОВИНИУкраїнські батьки, чиї діти зараз навчаються за кордоном, визначили низку відмінностей з українськими школамиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За кордоном школярі менше потерпають від приниження з боку вчителів, опитування
Фото: з вільних джерел
Більшість батьків звернули увагу на інше ставлення в закордонних школах до дитини - з добротою та більшою повагою, на підходи до навчання та практичність й актуальність отриманих знань і компетентностей. Також значною перевагою, яку зазначили батьки, є відсутність у закордонних школах так званих “батьківських комітетів” та збору коштів із батьків.
Про це йдеться в опитуванні Служби освітнього омбудсмена України.
Так, 88,5% батьків зазначили, що у закордонних школах дитина більш захищена від приниження з боку дорослих, а педагоги більше дотримуються прав людини.
Педагогів вважають більш професійними, щирими та доброзичливими 76% опитаних.
Окремо підкреслили дружню атмосферу 65,1% батьків.
За кордоном шкільні програми більш лаконічні та адаптовані до життя, вважають 97,8% опитаних українців.С
На думку 97,7% батьків, педагоги в інших країнах частіше застосовують індивідуальні підходи до кожної дитини, приділяють увагу психологічному стану, вчать уникати конфліктів та закликають гратися разом.
85,5% дорослих підкреслюють відсутність надмірного навантаження на дітей та лояльнішу систему оцінювання. Батьки вважають, що оцінки у школах за кордоном не є каральним методом.
Більше уваги приділяють розвитку дитини у царині мистецтва, музики, спорту та здоровому способу життя.
84,2% батьків підкреслюють, що діти вільно почуваються на уроках, немає шкільної форми, а у школі не обмежують активність.
Учням у закордонних школах дають менше домашніх завдань, контрольних робіт та формують менші класи – відзначили 67,9% батьків.
63,9% опитаних кажуть, що їхніх дітей спонукають до вільного висловлення думок та навчають поважати один одного.
Незвичним явищем є відсутність батьківських комітетів, тож з них не збирають гроші на ремонт. Це відзначили 98,8% опитаних.
Українські батьки підкреслили, що в закордонних школах є повноцінне меню, а також усі канцтовари для дітей закуповує держава.
В опитуванні взяли участь 7 921 батьків здобувачів освіти.
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23 08 2022 16:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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