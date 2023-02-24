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"За кожне завтра треба боротися, на нас чекає перемога": Зеленський звернувся до українців у річницю повномасштабної війни.

24 лютого 2023, 08:30
Фото: Укрінформ
Він назвав цей період роком мужності, небайдужості, болю та надії одночасно, а ще незламності нації.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у річницю  повномасштабної війни, наголосивши: останній рік навчив нас правилу, що за кожного завтра треба боротися.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у соціальних мережах. 

Лідер країни висловив переконання, що сильний український народ обов'язково переможе ворога.

"Великий народе великої України! Рік тому в цей день із цього ж місця близько сьомої ранку я звернувся до вас із короткою заявою, тривалістю всього 67 секунд. У ній пролунали дві найголовніші й тоді, і зараз речі. Те, що росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні, готові до всього, всіх переможемо. Бо ми – це Україна!" – нагадав Зеленський.

Він підкреслив, що саме так розпочалося для українців 24 лютого 2022 року – найдовший день нашого життя, найважчий у новітніій історії країни, коли всі прокинулися рано й відтоді "не засинають". Президент додав, що багато тоді переживали страх, шок, не знали, що сказати, але відчували, що потрібно робити.

"На дорогах з’явилися затори, але багато хто їхав по зброю. З’являлися черги. Хтось стояв на кордонах, але багато хто – до військоматів і ТрО. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий. Не злякалися, не зламалися, не здалися. Символом цього стали прикордонники зі Зміїного й маршрут, за яким вони відправили "русскій воєнний корабль". Наша віра зміцніла. Зміцнів наш дух. Ми вистояли в перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли: за кожне завтра треба битися!" – заявив український лідер.

Президент також подякував нашим воїнам, медикам, міжнародним партнерам.

"Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності.  Рік незламності. Лютий рік незламності. Його головний підсумок – ми вистояли. Ми не зазнали поразки. І зробимо все, щоб цього року здобути перемогу!" - додав він.

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