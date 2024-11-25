Західна політика гальмує українську боротьбу – The Guardian

Захід надав мізерну кількість військової техніки, а його санкції проти росії були незначними.

Останній місяць був важким для України: росія, залучила понад 11 тисяч військових з Північної Кореї для повернення контролю над Курською областю. Також росія з новою силою руйнує українську енергосистему та запускає нову експериментальну зброю середньої дальності по Дніпру.

Проте після всього цього західна політика щодо війни насправді найкраще описується як інкременталізм — поступове надання зброї, що дозволяє утримувати ситуацію на плаву, але це не дає Україні можливості вигнати росію з її території.

Про це пише The Guardian.

По-перше, збільшення підтримки України обійдеться набагато дорожче — оборонні витрати, постачання зброї, підтримання функціонування української економіки та суспільства. Демократичні уряди, залежні від своїх виборців, не люблять говорити їм про це.

Друга причина полягає в страху ескалації. Коли росія нещодавно запустила "експериментальну" балістичну ракету, США, зокрема, не захотіли реагувати на це. Адміністрація Байдена, очевидно, була налякана ядерними погрозами росії та оновленням її ядерної доктрини.

Видання стверджує, що за вісім років, що минули від анексії Криму до повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, Захід надав мізерну кількість військової техніки, а його санкції проти росії були незначними.

"Коли почалося вторгнення, Німеччина запропонувала лише каски. Її танки прибули лише через рік. Винищувачі F-16 почали літати [в Україні] лише в серпні цього року. А британські ракети Storm Shadow не могли бути запущені на російську територію до минулого тижня", — додає автор.

Якби Захід надав зброю ще до вторгнення, а дозвіл на її належне використання — одразу після, Україна, безсумнівно, перебувала б зараз у кращому становищі. Не можна з упевненістю сказати, що Україна витіснила б росію зі своєї території. Але так само не можна з упевненістю стверджувати, що росія взагалі вторглася б, якби Україна була краще озброєна.

Є ще одна причина, чому Захід не зробив все, що міг. Ніксі стверджує, що якби це була Португалія чи Франція, то союзники зробили б все, щоб захистити ці країни повною мірою. Україна, однак, вважається "не Європою" і її потреби легше ігнорувати.