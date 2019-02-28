Законопроект Порошенка про незаконне збагачення гірший, ніж Януковича – ЦПК

Законопроект Петра Порошенка про незаконне збагачення гірший, ніж норма, запроваджена 2011 року за часів Віктора Януковича.

Президент пропонує наступну редакцію: "Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі без законних на те підстав за відсутності ознак зловживання владою або службовим становищем чи прийняття пропозицій, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди службовою особою, а так само передача нею таких активів у будь-який інший спосіб".

"За такого формулювання, незаконне збагачення неможливо буде довести в суді", - заявляють у ЦПК.

У Центрі протидії корупції пояснюють, що для притягнення чиновників до відповідальності за необґрунтовані статки слідству потрібно буде доводити, що такий чиновник не отримував хабарі або не зловживав владою чи службовим становищем.

"Простіше кажучи, прокурор буде зобов’язаний надати суду окремі докази, які підтверджують невинуватість чиновника у двох злочинах (зловживання та хабар), а вже потім мова може йти про незаконне збагачення", - зазначає ЦПК.

Відповідно, президентський законопроект фактично означає, що слідство має проводити окремі слідчі дії, щоб спростувати ці два злочини. Однак таких повноважень не передбачає Кримінальний процесуальний кодекс.

"З таким формулюванням неможливо буде притягти чиновників до відповідальності за набуття майна, яке не пояснюється їхніми офіційними доходами", - наголошують у ЦПК.

У Центрі протидії корупції наполягають, що законопроект Порошенка погіршує формулювання злочину незаконного збагачення, запроваджене за часів Януковича 2011 року.

"Тоді вперше прийняли цю статтю, але прописали її таким чином, щоб унеможливити покарання за незаконне збагачення. Тоді під незаконним збагаченням розумілося отримання неправомірної вигоди. Проте, якщо раніше для покарання чиновника за незаконні статки необхідно було довести отримання хабара, то зараз Порошенко пропонує довести, що чиновник НЕ отримував хабар та не зловживав своєю посадою", - підсумовує ЦПК.

26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.

Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.

Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також, чотири з 18 суддів Конституційного суду проголосували проти скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Згодом, Порошенко подав новий закон про покарання за незаконне збагачення.