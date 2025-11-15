Залежність росії від Китаю зростає попри спад торгівлі – розвідка

Як повідомили у СЗР, за дев’ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд дол. США, що на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

росія стає дедалі більше залежною від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Як повідомили у СЗР, за дев’ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд дол. США, що на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У 2025-му зменшився як експорт Китаю до РФ - на 11,3 % (до 73,6 млрд доларів), так і російські поставки до КНР - на 7,7 % (до 90 млрд доларів). Зазначається, що основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв. Вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень-вересень знизилася на 18,9 %, або на 14 млрд доларів.