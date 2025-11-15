Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Залежність росії від Китаю зростає попри спад торгівлі – розвідка

15 листопада 2025, 14:21
Фото: з вільного доступу
Як повідомили у СЗР, за дев’ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд дол. США, що на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
росія стає дедалі більше залежною від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю.
 
Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.
 
У 2025-му зменшився як експорт Китаю до РФ - на 11,3 % (до 73,6 млрд доларів), так і російські поставки до КНР - на 7,7 % (до 90 млрд доларів). Зазначається, що основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв. Вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень-вересень знизилася на 18,9 %, або на 14 млрд доларів.
 
Експорт нафти впав на 8,1 % у фізичних обсягах і на 21 % у грошовому вираженні через зниження ціни на Brent. Іншим чинником стало перенасичення російського ринку китайськими автомобілями. Після рекордних постачань у 2024 році попит скоротився більш ніж удвічі - на 56 %.
 
Додатковий тиск спричинили логістичні збої. На китайсько-казахстанському кордоні восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до росії зросла: залізницею - на 25 % (до 5 тисяч доларів), автотранспортом - на 35 % (до 15 тисяч доларів за 20-тонну фуру). Частина морських операторів, зокрема CStar Line (ОАЕ) і STF Shipping (КНР), скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження.
 
"Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна", - зазначає розвідка.

 

Китайросія окупантивійна в Україні

