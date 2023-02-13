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Залужний обговорив із командувачем сил НАТО в Європі військову допомогу і ситуацію на фронті

13 лютого 2023, 19:30
Залужний обговорив із командувачем сил НАТО в Європі військову допомогу і ситуацію на фронті
Фото: Google
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі

Залужний поділився з Каволі своїм баченням майбутньої перемоги України у війні.

"Поділився оцінками оперативної ситуації на фронті російсько-української війни та планами стосовно подальших дій. Вдячний генералу Каволі за глибоке розуміння ситуації та значні зусилля щодо наближення нашої перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником", – повідомив Залужний.

 

Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої Перемоги.

"Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу", - наголосив Залужний.

Головком ЗСУ та Каволі також обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки підрозділів Сил оборони на території країн-партнерів.

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