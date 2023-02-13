Залужний обговорив із командувачем сил НАТО в Європі військову допомогу і ситуацію на фронті
Залужний поділився з Каволі своїм баченням майбутньої перемоги України у війні.
"Поділився оцінками оперативної ситуації на фронті російсько-української війни та планами стосовно подальших дій. Вдячний генералу Каволі за глибоке розуміння ситуації та значні зусилля щодо наближення нашої перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником", – повідомив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої Перемоги.
"Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу", - наголосив Залужний.
Головком ЗСУ та Каволі також обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки підрозділів Сил оборони на території країн-партнерів.