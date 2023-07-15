Залужний про удари по території рф: це нам вирішувати, як вбивати ворога

Головнокомандувач ЗСУ не розуміє, чому він має когось запитувати, як йому варто чинити, щоб захистити свій народ.

Україна використовуватиме зброю власного виробництва, щоб здійснювати удари по території росії.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

Головнокомандувач заявив, що йому не потрібен чийсь дозвіл, аби робити щось на ворожій території для того, щоб врятувати свій народ.

"Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я маю думати, що мені там нічого не можна робити. Чому? Тому що путін застосує ядерну зброю? Діти, що вмирають, не хвилюють? Це наша проблема, і саме нам вирішувати, як убити цього ворога. Вбивати на його території можна і потрібно під час війни. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати своєю. Але тільки стільки, скільки потрібно", — сказав він.

Говорив генерал і про повернення півострова під контроль України. Каже, що деякі західні політики у приватному спілкуванні висловлюють побоювання щодо того, якою ж буде реакція владіміра путіна, коли українські війська досягнуть території Криму. Проте Залужного цей факт не хвилює.

"Щойно в мене будуть засоби, я щось зроблю. Мені начхати – мене ніхто не зупинить", – сказав генерал.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вважає, що й після війни він буде зайнятий, оскільки його бачення української перемоги — це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України.

Залужний сподівається, що після закінчення бойових дій він, можливо, візьме відпустку, але надто тривалою її не бачить.

“Як каже моя дружина: “Добре, три дні. Що далі?” — сказав він зі сміхом.

Український генерал припустив, що може написати книгу, а також висловив своє бажання подорожувати.

Однак, його бачення української перемоги — це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України. Тому Залужний не думає, що матиме багато вільного часу після війни.

“Перемога буде тоді, коли ми матимемо армію — може, навіть не малу, — яка гарантуватиме безпеку дітей, які зараз їздять у колясках. Щоб вони росли, знаючи, що такого більше не повториться. Це колосальний обсяг роботи. Треба починати зараз”, — сказав головнокомандувач ЗСУ.