Залужний про удари по території рф: це нам вирішувати, як вбивати ворога
Україна використовуватиме зброю власного виробництва, щоб здійснювати удари по території росії.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post.
Головнокомандувач заявив, що йому не потрібен чийсь дозвіл, аби робити щось на ворожій території для того, щоб врятувати свій народ.
"Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я маю думати, що мені там нічого не можна робити. Чому? Тому що путін застосує ядерну зброю? Діти, що вмирають, не хвилюють? Це наша проблема, і саме нам вирішувати, як убити цього ворога. Вбивати на його території можна і потрібно під час війни. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати своєю. Але тільки стільки, скільки потрібно", — сказав він.
Говорив генерал і про повернення півострова під контроль України. Каже, що деякі західні політики у приватному спілкуванні висловлюють побоювання щодо того, якою ж буде реакція владіміра путіна, коли українські війська досягнуть території Криму. Проте Залужного цей факт не хвилює.
"Щойно в мене будуть засоби, я щось зроблю. Мені начхати – мене ніхто не зупинить", – сказав генерал.
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вважає, що й після війни він буде зайнятий, оскільки його бачення української перемоги — це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України.
Залужний сподівається, що після закінчення бойових дій він, можливо, візьме відпустку, але надто тривалою її не бачить.
“Як каже моя дружина: “Добре, три дні. Що далі?” — сказав він зі сміхом.
Український генерал припустив, що може написати книгу, а також висловив своє бажання подорожувати.
Однак, його бачення української перемоги — це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України. Тому Залужний не думає, що матиме багато вільного часу після війни.
“Перемога буде тоді, коли ми матимемо армію — може, навіть не малу, — яка гарантуватиме безпеку дітей, які зараз їздять у колясках. Щоб вони росли, знаючи, що такого більше не повториться. Це колосальний обсяг роботи. Треба починати зараз”, — сказав головнокомандувач ЗСУ.