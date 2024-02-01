Залужний відзначив роль новітніх технологій у веденні бойових дій для отримання переваги над противником

Валерій Залужний наголосив на тому, що в росії суттєва перевага у мобілізаційному людському ресурсі, тоді як у державних інституцій України — "неспроможність покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів".

Головнокомадувач ЗС України Валерій Залужний написав статтю для CNN під назвою "Щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні: у боротьбі за ініціативу". У ній генерал розповів про своє бачення важливих змін до підходів ведення війни та головні завдання на 2024 для Сил оборони.

За його словами, найголовнішим завданням буде прийняти нову точку зору на форми й способи застосування Сил оборони для перемоги. Причина змін — розвиток озброєння та військової техніки, особливо безпілотних систем.

"Безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми", — написав генерал.

Головнокомадувач вважає, що є ще деякі фактори, які впливають на пошук нових форм застосування війська. Серед них — скорочення військової підтримки, ймовірність провокування росією конфліктів за прикладом Ізраїлю та Ємену, виснаженість запасів до артилерії та ППО у партнерів, недостатня ефективність санкцій.

Також Валерій Залужний наголосив на тому, що в росії суттєва перевага у мобілізаційному людському ресурсі, тоді як у державних інституцій України — "неспроможність покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів".

Генерал згадав і про недосконалість нормативно-правової бази, що регулює оборонно-промисловий комплекс України, часткову монополізацію галузі і залежність від постачання союзниками.

Валерій Залужний написав, спроба скористатися здобутками прогресу у сфері розвитку новітніх технологій дозволить виграти науково-, технічно-, технологічно-тактичний бій, а також призведе до економії і збереження ресурсів як Україною, так і партнерами.

Він вважає, що потрібно створити новий дизайн операцій. Вирішальними умовами є досягнення абсолютної переваги в повітрі, позбавлення росія можливості наступати або оборонятися, підвищення мобільності військ, безпечний вихід на визначені рубежі та інше.

Для реалізації цих умов уже зараз "необхідно вважати як окремі":

операцію зі створення цифрового поля;

операцію з контролю за радіоелектронною обстановкою;

операцію комбінованих ударних безпілотних та кіберзасобів;

логістичну операцію.

Їх опановують та розвивають.

"Для опануванням нових форм і способів, Силам оборони необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння", — додав Залужний.

І резюмував, що на 2024 рік отрібно основні зусилля зосередити на створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами, впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень та в найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.

Попереднього разу стаття Валерія Залужного вийшла 1 листопада на The Economist. Тоді генерал попереджав, що війна переходить у затяжну позиційну стадію. І в такій війні в росії більше шансів. Тож зараз Україні потрібні літаки, дрони, засоби радіоелектронної боротьби та технології для розмінування щільних мінних полів.