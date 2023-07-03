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Запорізьку АЕС вперше за 4 місяці підключили до резервної лінії електропередач – МАГАТЕ

03 липня 2023, 16:51
Запорізьку АЕС вперше за 4 місяці підключили до резервної лінії електропередач – МАГАТЕ
Фото: Getty Images
За словами Гроссі, проблеми з електропостачанням створюють ненадійну ситуацію з ядерною безпекою на майданчику.

Запорізьку АЕС вперше за 4 місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач.

Про це інформує МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі каже, що підключення ЗАЕС до лінії 330 кВ є важливим кроком, оскільки останні місяці станція покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії.

"Запорізьку атомну електростанцію було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою", – заявив Гроссі.

Також він додав, що підключення було необхідне для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

"Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", – розповів гендиректор МАГАТЕ.

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