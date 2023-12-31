Запущені минулої доби українські БПЛА уразили багато з намічених цілей у росії – ISW

Українські підрозділи здійснили низку ударів по цілях в росії в ніч з 29 на 30 грудня і 30 грудня.

За словами аналітиків, запущені минулої доби українські безпілотники, ймовірно, уразили багато з намічених цілей у росії, на що може вказувати різниця у цифрах: українці заявили про понад 70 запущених БПЛА, росіяни повідомили про 32 перехоплених.

Про це йдеться у звіті військових аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Так, українські підрозділи здійснили низку ударів по цілях в росії в ніч з 29 на 30 грудня і 30 грудня. Зокрема в ніч з 29 на 30 грудня українські сили запустили понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промислових об’єктах поблизу москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська.

Своєю чергою, українські джерела назвали ці удари відповіддю на російську атаку 29 грудня, яка стала найбільшою серією безпілотних і ракетних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Своєю чергою, Міноборони росії заявило, що російським силам вдалося перехопити 32 українських дронів в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях в ніч з 29 на 30 грудня.

Експерти зауважили, що розбіжність між російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили уразили багато з намічених цілей.

Згідно зі звітом, українські військові завдали удару по заводу “Кремінь Ел” у Брянську, який є другим за величиною виробником мікроелектроніки в росії, 90 відсотків продукції якого, як вказується, є компонентами російської військової техніки і систем.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують вибухи над містом Брянськ. А Міноборони росії заявило, що російські засоби ППО збили 12 українських ракет РСЗВ у Бєлгородській області 29 грудня і ще кілька українських ракет РСЗВ під Бєлгородом протягом дня 30 грудня.