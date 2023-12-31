Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Запущені минулої доби українські БПЛА уразили багато з намічених цілей у росії – ISW

31 грудня 2023, 10:15
Запущені минулої доби українські БПЛА уразили багато з намічених цілей у росії – ISW
Українські підрозділи здійснили низку ударів по цілях в росії в ніч з 29 на 30 грудня і 30 грудня.

За словами аналітиків, запущені минулої доби українські безпілотники, ймовірно, уразили багато з намічених цілей у росії, на що може вказувати різниця у цифрах: українці заявили про понад 70 запущених БПЛА, росіяни повідомили про 32 перехоплених.

Про це  йдеться у звіті військових аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Так, українські підрозділи здійснили низку ударів по цілях в росії в ніч з 29 на 30 грудня і 30 грудня. Зокрема в ніч з 29 на 30 грудня українські сили запустили понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промислових об’єктах поблизу москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська.

Своєю чергою, українські джерела назвали ці удари відповіддю на російську атаку 29 грудня, яка стала найбільшою серією безпілотних і ракетних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Своєю чергою, Міноборони росії заявило, що російським силам вдалося перехопити 32 українських дронів в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях в ніч з 29 на 30 грудня.

Експерти зауважили, що розбіжність між російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили уразили багато з намічених цілей.

Згідно зі звітом, українські військові завдали удару по заводу “Кремінь Ел” у Брянську, який є другим за величиною виробником мікроелектроніки в росії, 90 відсотків продукції якого, як вказується, є компонентами російської військової техніки і систем.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують вибухи над містом Брянськ. А Міноборони росії заявило, що російські засоби ППО збили 12 українських ракет РСЗВ у Бєлгородській області 29 грудня і ще кілька українських ракет РСЗВ під Бєлгородом протягом дня 30 грудня.

війна в Україніросія окупантиБєлгородобстріли

Останні матеріали

Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється