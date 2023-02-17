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Зараз не час для діалогу з росією – Макрон

17 лютого 2023, 17:43
Зараз не час для діалогу з росією – Макрон
Фото: Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що переговори між Україною та рф наразі неможливі через рішення путіна продовжувати ескалацію.

Мирні переговори з росією поки що неможливі, оскільки російський диктатор володимир путін вирішив продовжувати ескалацію війни.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час Мюнхенської конференції 17 лютого.

"Зараз час діалогу не настав, тому що росія обирає війну, обирає ескалацію війни. росія вирішила атакувати цивільні об'єкти інфраструктури та вчиняти військові злочини. Відповідно, росія не може і не виграє цю війну. Її напад має завершитися поразкою", - наголосив Макрон.

За його словами, зараз цивілізований світ має докласти зусиль для того, щоб використання сили не стало чимось нормальним, бо інакше стабільність у світі буде поставлена під сумнів. Президент Франції додав, що найближчими місяцями Захід нарощуватиме військову допомогу Україні, щоб ЗСУ могли перейти в успішний контрнаступ.

Макрон також згадав про ПВК "Вагнер", сказавши, що коли він розмовляв з путіним рік тому, він "майже повірив йому", що кремлівський диктатор не має нічого спільного з групою "Вагнера", але тепер зрозуміло, що вони діють як інструмент "мафії" для вчинення злочинів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 лютого, в Мюнхені відбулася щорічна безпекова конференція. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заході онлайн.

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