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росія впаде, а Україна буде в Євросоюзі й НАТО – Зеленський виступив на Мюнхенській конференції

17 лютого 2023, 16:10
росія впаде, а Україна буде в Євросоюзі й НАТО – Зеленський виступив на Мюнхенській конференції
Фото: Укрінформ
Президент закликав світ пришвидшити допомогу Україні та відповів на низку питань, зокрема чи варто чекати наступу з Білорусі.

 У п’ятницю, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті Мюнхенської безпекової конференції. Промова українського лідера стала першим заходом конференції.

У своєму виступі Зеленський порівняв Україну і росію із історією про Давида і Голіафа і подякував усім партнерам, які надають Україні зброю та фінансову підтримку.

"Тепер ми всі, цілий вільний світ не маємо альтернативи, крім перемоги на Голіафом, який прийшов знищити наші життя. Бути Давидом означає боротись. Ми не маємо ще Давидової пращі з Ізраїля, але сподіваюсь, що це лише тимчасово. Дякую усім, хто дає пращу українському Давидові, дякуючи якій російський Голіаф вже почав втрачати рівновагу. Ми бачили минулого року, що він впаде цього року однозначно. Ми можемо цього разом досягнути, як це зробив Давид. Ми можемо забезпечити, щоб альтернативи нашій перемозі не було, але й не має бути альтернативи нашій рішучості", – сказав президент Зеленський.

Глава держави також закликав світ пришвидшити надання допомоги Україні. Одразу після після свого виступу Зеленський відповів на низку питань, зокрема чи варто чекати наступу з Білорусі. 

Президент України Володимир Зеленський вважає невисоким ризик наступу військ рф спільно з білоруською армією. Якщо ж самопроголошений президент країни олександр лукашенко наважиться послати своїх солдатів на війну, то, за словами українського лідера, це стане великою помилкою білорусі. 

"Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності і високого ризику немає, вони можуть піти з території білорусі, але це складно. білоруси не хочуть воювати проти України. Їм буде складно їх затягнути, але вони намагатимуться це робити. Це буде велика історична помилка", – зауважив Президент.

Говорили і про готовність України побороти корупцію. Володимир Зеленський переконаний, що в Україні  після війни, вдасться назавжди викорінити корупцію.

"Наше післявоєнне суспільство не пробачить будь-які корупційні кроки. І тому я впевнений, що ми це поборемо. Паралельно з цим є реформи, є антикорупційна система одна з найпотужніших в Європі, є багато інституцій. Завершується вибір останнього посадовця останнього антикорупціного органу і ця система буде на 100% працювати. Завершення цього конкурсу - в березні. Попри війну - ми працюємо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 17 лютого до німецького Мюнхена завітали десятки глав держав та оборонних і дипломатичних відомств. У місті розпочалася Мюнхенська конференція з питань безпеки. За прогнозами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна просуватиме в Мюнхені питання надання далекобійних ракет та бойових літаків.

 

 

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