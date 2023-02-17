росія впаде, а Україна буде в Євросоюзі й НАТО – Зеленський виступив на Мюнхенській конференції

Президент закликав світ пришвидшити допомогу Україні та відповів на низку питань, зокрема чи варто чекати наступу з Білорусі.

У п’ятницю, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті Мюнхенської безпекової конференції. Промова українського лідера стала першим заходом конференції.

У своєму виступі Зеленський порівняв Україну і росію із історією про Давида і Голіафа і подякував усім партнерам, які надають Україні зброю та фінансову підтримку.

"Тепер ми всі, цілий вільний світ не маємо альтернативи, крім перемоги на Голіафом, який прийшов знищити наші життя. Бути Давидом означає боротись. Ми не маємо ще Давидової пращі з Ізраїля, але сподіваюсь, що це лише тимчасово. Дякую усім, хто дає пращу українському Давидові, дякуючи якій російський Голіаф вже почав втрачати рівновагу. Ми бачили минулого року, що він впаде цього року однозначно. Ми можемо цього разом досягнути, як це зробив Давид. Ми можемо забезпечити, щоб альтернативи нашій перемозі не було, але й не має бути альтернативи нашій рішучості", – сказав президент Зеленський.

Глава держави також закликав світ пришвидшити надання допомоги Україні. Одразу після після свого виступу Зеленський відповів на низку питань, зокрема чи варто чекати наступу з Білорусі.