Заступник міністра фінансів США обговорить нові санкції проти росії в Європі та Японії
Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо цього місяця вирушить до Європи і Японії, де він координуватиме з партнерами питання використання нового інструменту щодо санкцій проти росії.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Адейемо відвідає Рим, Берлін, Франкфурт і Токіо з 16 до 23 січня, де зустрінеться з партнерами з "Великої сімки", а також ключовими представниками приватного сектору, включно з фінансовими установами, науковцями й іншими лідерами галузі.
Йдеться про нещодавній указ президента США Джо Байдена, який дасть змогу Вашингтону запроваджувати нові санкції щодо фінансових установ, які допомагають рф ухилятися від санкцій.
Поїздка Адейемо в Європу і Японію присвячена до другої річниці російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Reuters пише, що під час перебування в Японії Адейемо обговорить енергетичну безпеку та обмеження цін на російську нафту.
ЗМІ повідомляли, що компанії у Фінляндії відправляли в росію товари, які використовуються у військовій техніці. Замовники цих компаній мають зв'язки з російськими службами та оборонним сектором.
Нещодавно Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони рф.