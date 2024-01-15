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ПОЛІТИКА

Заступник міністра фінансів США обговорить нові санкції проти росії в Європі та Японії

15 січня 2024, 21:37
Заступник міністра фінансів США обговорить нові санкції проти росії в Європі та Японії
Йдеться про нещодавній указ президента США Джо Байдена, який дасть змогу Вашингтону запроваджувати нові санкції щодо фінансових установ, які допомагають рф ухилятися від санкцій.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо цього місяця вирушить до Європи і Японії, де він координуватиме з партнерами питання використання нового інструменту щодо санкцій проти росії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Адейемо відвідає Рим, Берлін, Франкфурт і Токіо з 16 до 23 січня, де зустрінеться з партнерами з "Великої сімки", а також ключовими представниками приватного сектору, включно з фінансовими установами, науковцями й іншими лідерами галузі.

Йдеться про нещодавній указ президента США Джо Байдена, який дасть змогу Вашингтону запроваджувати нові санкції щодо фінансових установ, які допомагають рф ухилятися від санкцій.

Поїздка Адейемо в Європу і Японію присвячена до другої річниці російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Reuters пише, що під час перебування в Японії Адейемо обговорить енергетичну безпеку та обмеження цін на російську нафту.

ЗМІ повідомляли, що компанії у Фінляндії відправляли в росію товари, які використовуються у військовій техніці. Замовники цих компаній мають зв'язки з російськими службами та оборонним сектором.

Нещодавно Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони рф.

ЄССШАЯпоніясанкціі проти росії

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