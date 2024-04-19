Затримки із допомогою США залишають українців в скрутному становищі – Financial Times

В США з’являється надія, що Палата представників Конгресу США завтра ухвалить закон щодо надання Україні додаткової допомоги, який покладе край багато місячному глухому куту, спричиненому спротивом республіканців.

Проте настрої у втомленій війною Україні різко відрізняються, пише Financial Times.

"Ухвалення американського законопроекту дозволить відправити на фронт вкрай необхідні артилерійські боєприпаси і, ймовірно, зменшить "снарядний голод" в Україні. Зеленський і командири на полі бою заявляють, що наразі Росія випускає понад 10 снарядів на кожен український снаряд. Але Київ все одно зіткнеться зі значним дефіцитом людей, хоча він намагається вирішити цю проблему шляхом ухвалення нового законодавства та зниження призовного віку", - пишуть журналісти.

В міру того, як втрати від тотальної війни росії стають усе більшими, а бойові дії тривають вже третій рік, українці бояться покладати надії на прибуття вкрай необхідної зброї і боєприпасів, які фінансуються США.

Співробітник європейського посольства в Києві Василь Романюк розказує, що злети і падіння війни далися взнаки.

"Емоційно і психологічно, це американські гірки, і з осені минулого року це була скоріше тенденція до зниження, ніж до зростання", - каже Романюк.

Видання пише, що настрій українців періодично піднімали військові досягнення – відбиття спроби захоплення Києва, звільнення Харківської області і Херсона, а також знищення третини Чорноморського флоту рф.

Такі моменти допомогли втомленому населенню пережити важкі часи.

Зараз повітряні атаки рф повернулися з новою силою, завдаючи ударів по містах і критично важливих об'єктах інфраструктури, використовуючи відчайдушну нестачу ППО та боєприпасів.

російські війська наближаються до Часового Яру, стратегічно важливого міста за 15 км від Бахмута.

"Час від часу ви отримуєте повідомлення про успішні кампанії... Це на деякий час відроджує оптимізм. Потім він знову згасає, коли ви чуєте загальні звіти про те, що наші військові не дуже добре справляються через брак ресурсів", – додає Романенко.

Крім того, змінився і тон українського керівництва.

Відчайдушний оптимізм президента Володимира Зеленського поступився місцем приреченим попередженням про долю України, забарвленим гіркотою через відсутність підтримки з боку союзників.

Опитування громадян, проведені Київським міжнародним інститутом соціології, також свідчать про зростання песимізму серед населення.

Але дві третини українців все ще вважають, що війна має завершитися відновленням контролю України над окупованими росією Донбасом і Кримом, кількість тих, хто вважає, що Київ буде змушений піти на територіальні поступки, зросла до 19% порівняно з 6% у травні 2022 року.

Директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк вважає, що Росія сприймається більшістю населення як вбивця, українці втомилися і пригнічені тим, що буде далі і як довго триватиме війна. Погіршення настроїв вплинуло на позиції Зеленського: три опитування показують, що довіра до президента впала з майже 90% у лютому 2023 року до трохи більше 60% роком пізніше.

Психолог і автор книги "Емоційні гойдалки війни" Володимир Станчишин зазначає, що хоча емоційні перепади від почуття провини та гніву до радості та апатії є новою нормою для більшості українців, але це не означає готовності до капітуляції.

Коли восени українські війська вперше повідомили про нестачу зброї, громадяни почали жертвувати більше грошей на потреби армії, згідно з даними monobank. За шість місяців до березня цього року українці перерахували $617 млн, що більше, ніж $432 млн, зібраних за рік – з жовтня 2022-го по вересень 2023 року.

"Ніщо в цьому світі не може демотивувати нас, солдатів, коли ми бачимо і пам'ятаємо, скільки горя приносять і принесли наші сусіди", – заявив військовий Артур, який перебуває на передовій у східній частині Донецької області.

Але Конгрес США на шляху до затвердження допомоги Україні: Палата представників Конгресу США провела процедурне голосування за законопроекти про іноземну допомогу, до якої входить і Україна.