НАТО готується до того, щоб 300 тисяч військовослужбовців перебували в стані підвищеної готовності.

Коли Франція розгорнула свої війська на чолі нової бойової групи НАТО в Румунії, її танки були завантажені в потяги, готові до відправки через весь континент, але вони затрималися на кордоні з Німеччиною. Відтоді французькі чиновники люблять нагадувати Альянсу, що його авторитет залежить від здатності швидко реагувати на загрози.

Про це пише The Telegraph.

"Ви не матимете надійного стримування, якщо росіяни знатимуть, що ми не можемо перекинути бригаду без того, щоб танки не затрималися на кордоні", — сказало високопоставлене джерело в НАТО, описуючи французьке розчарування.

Ця думка поширюється і на вищі ешелони керівництва НАТО, які знають, що за першої ж ознаки російської агресії їм доведеться поспішати з перекиданням до 500 тисяч військовослужбовців до східних кордонів Альянсу. Починаючи з минулорічного саміту у Вільнюсі, НАТО готується до того, щоб 300 тисяч військовослужбовців перебували в стані підвищеної готовності, а силові структури були створені таким чином, щоб забезпечити їх усім необхідним для захисту Альянсу. Тут якнайкраще підходить стара приказка про те, що "піхота виграє битви, а логістика виграє війни".

Залізниці є ключовою частиною такої логістики — залізничні лінії є найшвидшим і найефективнішим способом переміщення великої кількості військової техніки й транспортних засобів між країнами без перекриття автомобільних доріг. Але переміщення військ Європою пов'язане зі складною бюрократичною системою і нестабільною інфраструктурою — і Німеччина стає головним каменем спотикання на обох фронтах.

Митне оформлення танків і артилерійських гаубиць для в'їзду до Німеччини, яка вважається центром європейської оборони через своє географічне розташування в самому серці континенту, часто займає три-чотири тижні, а не кілька днів, як в інших країнах. Дипломатичний дозвіл необхідний для будь-якого військового пересування понад 50 військовослужбовців і 10 транспортних засобів. Крім того, виникають питання щодо надійності залізничної мережі Deutsche Bahn, яка, як кажуть, надає перевагу перевезенню пасажирів і комерційних вантажів, а не військової техніки.

Хоча європейські залізниці вважаються найефективнішим способом транспортування військової техніки по континенту, існує нестача бортових вагонів, необхідних для цього. Deutsche Bahn має достатньо потужностей лише для одночасного перевезення двох бронетанкових бригад, які зазвичай складаються з близько 85 танків і сотень броньованих автомобілів.

Станом на січень ЄС витратив 1,69 мільярда євро і виділив ще 807 мільйонів євро на 38 проєктів, спрямованих на покращення пересування військ. Але генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає програму ЄС дещо невдалою після того, як її початковий бюджет у розмірі 6,5 мільярдів євро був урізаний.

Раніше повідомлялось, що росія здійснила "тисячі спроб" втручання в роботу європейських залізничних мереж в межах кампанії з дестабілізації Європейського Союзу і саботажу критично важливої інфраструктури.