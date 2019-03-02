Збитки від блокади Азовського моря досягли 10 мільярдів, – Омелян

Судна очікували в черзі по кілька діб

Морській галузі України загалом завдано збитків в обсягу близько 10 млрд гривень через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі наприкінці минулого року.

"Це величезна сума, цифра наближається до позначки 10 млрд гривень, якщо брати сукупно і державні підприємства, і "Адміністрацію морських портів України", і вплив на регіон", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю УНІАН.

"Ми завжди до цього серйозно ставилися, починаючи від будівництва Керченського мосту. Попереджували, що це буде політичний інструмент Путіна закрити Керченську протоку і, відповідно, акваторію Азовського моря", - сказав Омелян.

Він додав, що зараз спостерігається поліпшення ситуації з проходженням суден Керченською протокою, тоді як раніше судна очікували в черзі по кілька діб.

Міністр також повідомив, що наразі у зв'язку із ситуацією, що склалася, і задля уникнення збитків судновласники почали переорієнтувати свої вантажі в порти, розташовані в акваторії Чорного моря.

"Ми маємо зараз загрозу іншого характеру, ми також її прогнозували - після цих подій судновласники неохоче надають у фрахт свої судна, оскільки розуміють ризик збитків у разі можливого простою судна. Тому їм набагато простіше працювати в акваторії Чорного моря з іншими портами, ніж з азовськими", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, за даними міністра Омеляна, кожне п'яте судно, яке незаконно зупинялося Росією і змушене було простоювати по кілька діб в акваторії Азовського моря, належить європейським судновласникам, і його добовий простій оцінюється від 10 до 50 тисяч доларів.

Україна спільно з міжнародними партнерами з антиросійської коаліції готує так званий "Азовський пакет" санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії в акваторії Азовського моря і в Керченській протоці.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

16 січня Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Як відомо, Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.