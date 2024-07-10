Здатність Південної Кореї озброїти Україну підвищує її роль на саміті НАТО – Bloomberg

Президент Південної Кореї почав задумуватися над тим, як відправити зброю в Україну.

Один з найвпливовіших учасників саміту НАТО представляє країну, яка не є членом Альянсу. Проте ця країна володіє великими запасами зброї, яку НАТО прагне отримати, щоб допомогти Україні протистояти росії та, можливо, переломити хід війни на користь Києва. Україна потребує артилерійських снарядів. Південна Корея має мільйони таких снарядів, і зараз докладаються зусилля, щоб переконати її президента Юн Сук Йоля змінити державну політику, яка забороняє Сеулу відправляти летальну допомогу країнам, що перебувають у стані війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Юн втретє відвідує саміт Організації Північноатлантичного договору, але цей візит відрізняється від попередніх. За кілька тижнів до його початку уряд Юна заявив, що оборонний пакт, підписаний між росією і Північною Кореєю в червні, змусив його замислитися над тим, чи не настав час почати надсилати зброю військам президента Володимира Зеленського.

"Типи озброєнь, які Південна Корея може надати Україні, є тими, які можуть зробити прорив у нинішній патовій ситуації на лінії фронту", — сказав Пак Вон Гон, професор південнокорейського Університету Ewha Womans, що спеціалізується на міжнародних відносинах.

Південна Корея має артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, які є стандартом НАТО, що використовується в Україні. Згідно з оцінками інформаційного агентства Yonhap, цей запас становить понад 3 мільйони снарядів.

Юн заявив, що будь-яке рішення про постачання зброї залежатиме від дій росії. Законодавець Кім Ганн, який до лютого працював при Юні на посаді головного представника з ядерних питань, заявив, що загроза постачання зброї в Україну є важелем, який стримує росію від надання військової підтримки Північній Кореї.