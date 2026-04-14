Зеленський домовляється про ракети для Patriot: деталі розмови з Рютте

Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, головною темою якої стала програма PURL та захист українського неба.

Про це президент повідомив у соціальних мережах.

За словами Зеленського, програма PURL дозволяє Україні отримувати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Президент зазначив, що найближчим часом слід очікувати новин щодо цієї програми.

Під час розмови лідери також обговорили ключові безпекові виклики. "Важливо, щоб ми всі координувалися та зміцнювали одне одного. Сила для ППО – це наш ключовий пріоритет, і життя людей має бути захищене", – наголосив український президент.