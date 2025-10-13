Зеленський і Трамп можуть зустрітися цього тижня у Вашингтоні

Офіс президента України підтвердив цю інформацію.

Президент України Володимир Зеленський і кандидат у президенти США Дональд Трамп можуть провести особисту зустріч у Вашингтоні вже цього тижня.

Переговори готуються на тлі візиту української делегації до США та активного діалогу між лідерами, повідомляє Financial Times, посилаючсь на X (Twitter).

Про потенційну зустріч повідомив головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер у понеділок, 13 жовтня, посилаючись на три поінформовані джерела.

"Президент Трамп планує прийняти президента Зеленського у Вашингтоні в п’ятницю (17 жовтня). Це станеться після двох телефонних розмов між лідерами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали продаж крилатих ракет Tomahawk і шляхи припинення війни оосії проти України", - написав журналіст.

Очікувана зустріч може стати першим особистим контактом між Зеленським і Трампом із часу, як останній оголосив про намір балотуватися на виборах 2024 року. Водночас подія збігається з початком тижневих переговорів української делегації у Вашингтоні щодо військової підтримки та фінансування оборонного виробництва.

Формат зустрічі поки що не підтверджено офіційно.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з високою представницею Євросоюзу Каєю Каллас підтвердив, що поїде у Вашингтон 17 жовтня на запрошення американського президента Дональда Трампа.