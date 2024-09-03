Зеленський матиме останній шанс переконати Байдена щодо далекобійних ракет на Генасамблеї ООН – The Economist

Якщо Байден не погодиться, його політична спадщина може бути заплямована.

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня візьме участь у щорічній Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де матиме останній шанс переконати адміністрацію Джо Байдена зняти обмеження на використання далекобійної зброї.

Якщо Україна не досягне домовленостей, питання надання дозволу на використання далекобійних ракет буде вирішувати вже новий президент США після виборів у листопаді.

Про це пише The Economist.

Раніше до Сполучених Штатів уже вирушали міністр оборони України Рустем Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Вони представили американським високопосадовцям список цілей, які Київ планує уражати за допомогою ракет ATACMS.

Згідно з аналізом видання, адміністрація Байдена опинилася у складній ситуації, змушена шукати нові підстави для обмеження використання далекобійних ракет, які вже були передані Києву. Незважаючи на порушення Україною так званих "червоних ліній" Владіміра Путіна, включаючи операції у Курській області росія не вдалася до застосування ядерної зброї. Однак російські війська продовжують обстріли українських міст, намагаючись спровокувати нову міграційну кризу в Європі.

Аргументи адміністрації Білого дому щодо обмеженої кількості ракет ATACMS і недостатньої кількості важливих цілей на території рф виглядають все менш переконливими. За даними профільного видання Defence Express, США можуть мати у своєму арсеналі близько 2500 ракет ATACMS, які були прийняті на озброєння понад 30 років тому.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінює, що близько 250 військових об'єктів рф, включно з військовими базами, станціями зв’язку, логістичними центрами, складами пального та боєприпасів, а також 17 аеродромами, знаходяться в зоні досяжності ATACMS.

Старший радник НАТО з питань логістики генерал Бен Годжес заявляє, що Джо Байден дослухається до порад чиновників часів адміністрації Барака Обами, які раніше неодноразово помилялися щодо росії. Якщо Байден не змінить свою позицію, це може негативно позначитися на його спадщині. Чиновники, які погодилися говорити на умовах анонімності, припускають, що адміністрація не хоче ризикувати можливим "перезавантаженням" відносин з Москвою у майбутньому.

Тим часом українці продовжують демонструвати здатність створювати власні далекобійні системи, які регулярно вражають цілі на території рф. Бен Баррі, фахівець з питань наземної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), наголошує, що це є ще одним вагомим аргументом на користь дозволу Україні використовувати ATACMS і Storm Shadow.