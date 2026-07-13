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ПОЛІТИКА

Зеленський очолив рейтинг недовіри серед іноземних лідерів у Польщі

13 липня 2026, 09:05
Зеленський очолив рейтинг недовіри серед іноземних лідерів у Польщі
фото: Офіс президента
Йому не довіряють 75,8% поляків.

Поляки критично ставляться до іноземних лідерів, найбільше скепсису викликають Зеленський та Трамп.

Про це свідчать результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska, повідомляє Rzeczpospolita.

Президент України очолив антирейтинг серед усіх оцінюваних політиків – йому не довіряють 75,8% поляків. Позитивно до Зеленського ставляться лише 12,5%, а кожен десятий не визначився. Трамп опинився на другому місці за рівнем скепсису – йому не довіряють 65,1% опитаних, симпатизують трохи більше ніж п'ята частина.

Схожа ситуація і з канцлером Німеччини Мерцом та очільницею Єврокомісії фон дер Ляєн – рівень недовіри до них сягає 61,6% та 59,2% відповідно. До генсека НАТО Рютте поляки ще придивляються: майже третина взагалі не змогла оцінити його роботу.

Єдиним політиком із позитивним балансом оцінок став президент Польщі Навроцький – йому довіряють 51,9% громадян проти 44,8% недовіри. У прем'єра Туска ситуація гірша: баланс пішов у мінус – 43,2% проти 50,3% недовіри.

Опитування провели наприкінці червня 2026 року за комбінованою методикою серед 1000 жителів Польщі.

ПольщарейтингВолодимир Зеленський

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