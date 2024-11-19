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ПОЛІТИКА

Зеленський презентував "План стійкості України"

19 листопада 2024, 12:56
Зеленський презентував
president.gov.ua
Президент заявив, що вирішальні моменти у війні будуть у наступному році і до них треба ретельно підготуватись.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 листопада, виступив у Верховній Раді та представив "План стійкості", який по суті є доктриною, що  має провести Україну від війни до миру.

Про це повідомив за підсумками виступу народний депутат Ярослав Железняк.

План стійкості складається із десяти пунктів:

  • Єдність - План буде ще деталізований за участі громадського суспільства, бізнесу, культурного середовища, експертів. Виборів не буде – Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори;
  • Фронт - Потрібна зміна підходів до управління в армії. Також Україна не знижуватиме мобілізаційного віку.
  • Зброя - Дрони мають компенсувати відсутність артилерії. В планах зробити три тисячі крилатих ракет, а також буде створена Технологічна ставка. Бригадам обіцяють більше прямих коштів.
  • Гроші - Президент запропонував зосередитись на локалізації виробництва - все що можемо виробляти в Україні має закуповуватись в Україні. Також пропонує зменшити частку перерозподілу ВВП, та закликав пошукати стимули для детінізації….
  • Енергетика - Атомна генерація залишається пріоритетом, при цьому наступного року планують затвердити паспорти генерації по регіонах.
  • Безпека
  • Громади
  • Людський капітал - Національний стандарт безбарʼєрності, необхідність інституту множинного громадянства, перезапуск дипломатичної служби та анонс створення нового  Міністерства обʼєднання України
  • Культурний суверенітет - ініціюють створення кафедр україністики в іноземних університетах
  • Політика героїв - Заплановане залучення ветеранів на державну службу. Також запланова створення у 2025 році реабілітаційних відділень у кожній громаді України, запровадження 11 000 фахівців з супроводу ветеранів у наступному році. В планах створення щонайменше 80 ветеранських просторів по країні та програма видачі квартир для ветеранів.

Президент заявив, що вирішальні моменти у війні будуть у наступному році, і "на цьому етапі війни вирішується, хто дотисне".

Зеленський підкреслив, що Україна не торгуватиметься своїми територіями, але "можливо Україні доведеться когось в москві пережити, щоб досягти всіх цілей".

Зеленський додав, що повністю План стійкості буде представлений з усіма додатками у грудні 2024.

війнаВолодимир ЗеленськийВерховна Рада УкраїниПлан стійкості

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