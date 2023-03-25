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Зеленський прокоментував ордер на арешт президента рф і відкинув компроміс із ним

25 березня 2023, 11:57
Зеленський прокоментував ордер на арешт президента рф і відкинув компроміс із ним
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський назвав путіна вбивцею і наголосив, що має намір добиватися його притягнення до відповідальності.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може йти на компроміс із росією, тому що саме володимир путін винен у тяжких військових злочинах на території нашої держави. 

Про це глава держави розповів у інтерв'ю японському виданню Yomiuri Shimbun.

"Зрозуміло, що він винний. Тому Україна не може йти на компроміс", – заявив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна має намір домагатися притягнення Путіна до відповідальності за скоєне.

"У лютому Україна представила Генеральній Асамблеї ООН резолюцію, ухвалену більшістю голосів, в якій йшлося про необхідність "розслідування та судового переслідування" серйозних злочинів, пов'язаних з агресією росії. Тепер очікується, що Україна представить Генеральній Асамблеї ООН резолюцію про створення спеціального трибуналу для розгляду справ про агресію", – йдеться у публікації ЗМІ Японії.

військові злочинивбивцяПутінзеленськийвійна в Україні

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