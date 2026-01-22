Зеленський різко висловився про Орбана

Український лідер розповів, що сили, які намагаються знищити Європу, не втрачають жодного дня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всередині ЄС діють сили, які намагаються її знищити, і потролив прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Український лідер розповів, що сили, які намагаються знищити Європу, не втрачають жодного дня. За його словами, вони навіть діють всередині ЄС.

"Кожен Віктор, який живе на гроші Європи, і в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник", - сказав він, імовірно, маючи на увазі угорського прем‘єра Орбана.