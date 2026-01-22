Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський різко висловився про Орбана

22 січня 2026, 18:29
Зеленський різко висловився про Орбана
Фото: Getty Images
Український лідер розповів, що сили, які намагаються знищити Європу, не втрачають жодного дня.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що всередині ЄС діють сили, які намагаються її знищити, і потролив прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
 
Про це президент України Володимир Зеленський сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
 
Український лідер розповів, що сили, які намагаються знищити Європу, не втрачають жодного дня. За його словами, вони навіть діють всередині ЄС.
 
"Кожен Віктор, який живе на гроші Європи, і в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник", - сказав він, імовірно, маючи на увазі угорського прем‘єра Орбана.
 
Зеленський зауважив, що якщо він почувається комфортно у рф, то це не значить, що "ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі москви".
 
Президент України наголосив, що рф намагається "загнати українців у холодну смерть" при мінус 20 градусів за Цельсієм, але вона не могла б виробляти ракети без критичних компонентів інших країн.
 
"І це не лише Китай. Часто люди прикриваються тим, що Китай допомагає росії. Так, допомагає, але не лише Китай. росія отримує компоненти від компаній у Європі, США та Тайваню", - сказав Зеленський.
 
Він підкреслив, що завдяки санкціям російська нафта дешевшає, проте її потік не зупинився, а російські компанії, які фінансують агресію, досі працюють.
 
"Європа повинна робити більше, щоб її санкції блокували ворогів так само ефективно, як блокують американські санкції", - зазначив Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється