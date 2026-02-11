Українські біженці залишають 4 країни ЄС та обирають нові напрямки

Франція – на 1250 осіб, Естонія – на 470, Латвія – на 160, Бельгія – на 60 осіб.

За даними Євростату, наприкінці 2026 року статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали 4,35 млн українців — це 98,4% усіх іноземних громадян із таким статусом. У грудні кількість українців у ЄС збільшилася на 24 675 осіб (0,6%).

Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1,25 млн осіб, 28,7% від загальної кількості), Польща (969 тис., 22,3%) та Чехія (393 тис., 9%). Найзначніше зростання відбулося у Німеччині (+9620), Іспанії (+2235) та Румунії (+2160).

Водночас у деяких країнах кількість українців скоротилася: Франція – на 1250 осіб, Естонія – на 470, Латвія – на 160, Бельгія – на 60 осіб. За співвідношенням біженців до місцевого населення лідирують Чехія та Польща, де на тисячу мешканців припадає відповідно 36 та 26,6 українців.

Понад половина українських біженців у Європі (57%) вже працюють — як наймані працівники, самозайняті або неофіційно. Найбільший вплив на працевлаштування має знання місцевої мови та тривалість перебування в країні. Водночас у 60% випадків українцям пропонують роботу нижче їхньої кваліфікації, але найвищі зарплати платять у Великій Британії, Норвегії та Нідерландах.