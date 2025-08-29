Зеленський: рятувальні роботи у Києві завершили, досі невідома доля 8 людей

Президент наголосив, що росія повинна відповісти за кожен удар по Україні

На місці російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля вісьмох людей. Ще 53 були поранені", – зазначив він.

Президент наголосив, що росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по Україні.

"Коли замість дипломатії росія обирає балістику, продовжує модернізовувати «шахеди» для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни "двадцятки» мають цю силу", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 23 людей.