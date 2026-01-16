Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський: Україна отримала пакет ракет для ППО

16 січня 2026, 15:07
Зеленський: Україна отримала пакет ракет для ППО
генштаб ЗСУ
Він наголосив, що ще напередодні частина систем ППО не мала боєкомплекту.

В Україні раніше було кілька систем протиповітряної оборони, які залишалися без ракет. Наразі їх забезпечено боєкомплектом.

У п’ятницю, 16 січня, Україна отримала ракети для зенітних ракетних комплексів. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом. 

За словами глави держави, до цього моменту деякі системи ППО фактично не могли виконувати свої завдання через відсутність ракет.

"Іноді хочеться говорити відверто, але ситуація цього не дозволяє. Наприклад, ще до сьогоднішнього ранку у нас було кілька систем ППО без ракет. Сьогодні я можу сказати про це відкрито, тому що ці ракети вже в нас є", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що кожен пакет ракет Україна отримує завдяки складній і наполегливій комунікації з партнерами з Європи та США.

"Питання не лише в системах Patriot, яких ніколи не буде достатньо. В Україні є багато різних систем ППО, завезених за час повномасштабної війни. Для них постійно потрібні нові пакети ракет. Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали серйозний пакет. Він уже в Україні, тому я можу про це говорити. Але це дається надзвичайно важко - ціною величезних зусиль, крові та життя людей", - додав президент.

Зазначимо, що одна ракета для зенітного ракетного комплексу Patriot коштує близько 3–4 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що днями Рютте закликав союзників негайно передати Україні ракети для ППО.

 

