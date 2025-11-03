Зеленський: в Україні до кінця листопада вироблятимуть до 800 дронів-перехоплювачів на добу

Він також анонсував візит американської команди для обговорення угоди про спільне виробництво безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна вийде на виробництво 600–800 дронів-перехоплювачів на добу вже до кінця листопада. За його словами, це частина масштабного плану з посилення обороноздатності держави.

Про це він сказав під час спілкування з медіа.

"Я казав, що восени буде до тисячі перехоплювачів вироблятись на добу. І воно буде. Ми вважаємо, що до кінця листопада виробництво сягне 600–800 дронів на добу, якщо нічого не зірветься. Бо, на жаль, іноді прилітає не лише по енергетиці ви це знаєте", - сказав президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що наступного тижня в Україну прибуде команда зі США для обговорення угоди про співпрацю у сфері безпілотних систем (drone-deal).

"Команда Сполучених Штатів Америки щодо drone-deal на наступному тижні буде в Україні", - уточнив глава держави.

Президент також додав, що радник зі стратегічних питань Олександр Камишин представлятиме український оборонний експорт на європейському ринку.

Водночас, відповідаючи на питання про можливі плани Європи щодо завершення війни, Зеленський заявив, що офіційного “європейського плану миру” Україна не отримувала.

"Важливо чи бачив я як президент України цей план. Ні. І це, мабуть, відповідь на всі запитання. Є різні європейські бачення та пропозиції щодо мирного врегулювання", - сказав він.