Зеленський відреагував на рекордну атаку по регіонах України

Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютним збоченням" атаку військ рф на цивільні будівлі в регіонах України.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, серед мішеней військ рф була енергетика: "Це основне, вони продовжують свою операцію, щоб зламати Україну й нашу енергосистему".

Також були влучання у звичайні будинки — атаковані центри міст, зокрема історичний центр Львова.

"Була пожежа в будівлях церкви Святого Андрія у Львові. Історія цієї церкви сягає ще початку XVII століття. Іранські „шахеди“, модернізовані росією, б’ють по церкві у Львові — це абсолютне збочення, і тільки таким, як путін, може це подобатися. У Франківську був пошкоджений пологовий будинок", — зазначив Зеленський.