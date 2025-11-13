Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана

13 листопада 2025, 11:11
Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана
Володимир Зеленський
МЗС України має поінформувати компетентні органи ЄС та США щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Президент Володимир Зеленський ввів персональні спеціальні економічні та інші  обмежувальні заходи (санкції) проти фігурантів антикорупційної операції “Мідас” Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
 
Про це йдеться в указі № 843/2025 від 13 листопада 2025 року. 
 
Міністерству закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
 
Згідно з документом, Міндіча та Цукермана позбавляють нагород, блокують активи, обмежують торговельні операції, транзит ресурсів, припиняють дію ліцензій та інших дозволів, тощо.

 

