Зеленський закликав до спільної відповіді та повідомив про постачання "Міражів" і ракет

26 жовтня 2025, 20:15
Зеленський закликав до спільної відповіді та повідомив про постачання
Президент повідомив, що Україна наближається до ухвалення нових рішень із партнерами щодо посилення протиповітряної оборони.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень росія застосувала проти України майже 1 200 ударних дронів і близько 50 ракет, та закликав партнерів до спільної відповіді, зазначивши про рішення Франції передати винищувачі "Міраж" і ракети для ППО.
 
Про це він написав у Telegram.
 
"Тільки за один цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів - більшість якраз балістичні. Захист від такої загрози може бути тільки сильною справою - жодна нація у світі не має залишатись наодинці проти такого", - зазначив глава Української держави у вечірньому зверненні.
 
Президент повідомив, що Україна наближається до ухвалення нових рішень із партнерами щодо посилення протиповітряної оборони: "була моя розмова з канцлером Німеччини, також ми говоримо з деякими іншими партнерами в Європі щодо "петріотів". Окремо хочу подякувати Британії та Франції - є рішення Франції щодо додаткових винищувачів "Міраж" для України та ракет для ППО, Британія допомагатиме нам із ППО й надалі - теж ракетами, і у виробництві дронів-перехоплювачів - дякую за це. Є також нові рішення про внески у програму PURL - Фінляндії та Іспанії. Це програма, щоб купувати американську зброю - ті ж таки ракети для "петріотів"".
 
Також за словами Зеленського, у Києві від нічної атаки російського безпілотника загинули три людини, ще 31 особа поранена, серед них сім дітей. Він подякував рятувальникам та комунальним службам, які працювали на місцях події.
 
Зеленський відзначив героїзм українських військових на фронті.
 
"Український спротив – справді героїчний", – зазначив він, додавши, що дії десантників 82-ї Буковинської бригади на Покровському напрямку та в інших районах Донеччини "допомагають нашим позиціям у дипломатії" і забезпечили суттєве поповнення "обмінного фонду" для України.
 
Глава держави підкреслив, що російські плани наступальної кампанії протягом десяти місяців цього року були зірвані завдяки сміливості українських воїнів.
 
"Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також у Купʼянську й на Запоріжжі - усе це допомагає нашим позиціям у дипломатії, дуже допомагає, загалом нашим відносинам зі світом, завдяки вашій силі, українські воїни, світ і надалі має силу, має мотив тиснути на росію за цю війну", - підсумував він.
