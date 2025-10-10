Зеленський закликав використати заморожені російські активи на відбудову України після нової масованої атаки рф
Президент Володимир Зеленський заявив, що заморожені російські активи мають бути справедливо спрямовані на відбудову України. За його словами, більшість цих коштів зосереджена в Європі, і саме від політичної волі європейських лідерів залежить швидкість ухвалення рішень.
Про це глава держави заявив після розмови з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.
"Сьогодні в Україні була важка ніч. Чергова російська атака — знов удари по нашій енергетичній системі. росія застосувала понад 450 дронів і десятки ракет, зокрема балістичних. Поінформував про наслідки цього терористичного удару", — зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що в різних регіонах України нині працюють ремонтні бригади й енергетики, аби якнайшвидше відновити електропостачання. Президент наголосив: росія повинна нести реальну відповідальність за свої дії.
"Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від цієї війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Має бути лише достатня політична воля у Європі", — додав глава держави.
У ніч на 10 жовтня російські війська здійснили нову масовану атаку на Київ і низку регіонів України. Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, путін навмисно обрав цю дату — річницю першого масштабного удару по енергетичній інфраструктурі у 2022 році.
Внаслідок обстрілів постраждало щонайменше 12 людей. Основною метою ворога знову стали об’єкти енергетичної системи. У Міністерстві енергетики підтвердили, що атака спричинила масштабні пошкодження, проте енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.