ПОЛІТИКА

Зеленський закликав використати заморожені російські активи на відбудову України після нової масованої атаки рф

10 жовтня 2025, 16:06
Зеленський закликав використати заморожені російські активи на відбудову України після нової масованої атаки рф
Фото: Telegram/Зеленський
Президент наголосив: росія повинна нести реальну відповідальність за свої дії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що заморожені російські активи мають бути справедливо спрямовані на відбудову України. За його словами, більшість цих коштів зосереджена в Європі, і саме від політичної волі європейських лідерів залежить швидкість ухвалення рішень.

Про це глава держави заявив після розмови з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

"Сьогодні в Україні була важка ніч. Чергова російська атака — знов удари по нашій енергетичній системі. росія застосувала понад 450 дронів і десятки ракет, зокрема балістичних. Поінформував про наслідки цього терористичного удару", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що в різних регіонах України нині працюють ремонтні бригади й енергетики, аби якнайшвидше відновити електропостачання. Президент наголосив: росія повинна нести реальну відповідальність за свої дії.

"Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від цієї війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Має бути лише достатня політична воля у Європі", — додав глава держави.

У ніч на 10 жовтня російські війська здійснили нову масовану атаку на Київ і низку регіонів України. Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, путін навмисно обрав цю дату — річницю першого масштабного удару по енергетичній інфраструктурі у 2022 році.

Внаслідок обстрілів постраждало щонайменше 12 людей. Основною метою ворога знову стали об’єкти енергетичної системи. У Міністерстві енергетики підтвердили, що атака спричинила масштабні пошкодження, проте енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

