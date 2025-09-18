Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський запросив Катар на саміт з повернення українських дітей у Нью-Йорку

18 вересня 2025, 21:55
Зеленський запросив Катар на саміт з повернення українських дітей у Нью-Йорку
Зеленський подякував еміру Катару за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала росія
Президент України Володимир Зеленський провів розмову еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Запросив його на саміт з повернення українських дітей у Нью-Йорку.
 
Про це у Telegram повідомив глава держави.
 
Зеленський подякував еміру Катару за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала росія.
 
"Запросив Катар взяти участь у саміті, який ми разом з Канадою організовуємо в Нью-Йорку. Він буде присвячений цій важливій темі - нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений", - зазначив президент.
 
Глава держави також подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої України. Запевнив його у рівноцінній підтримці з боку України.
 
"Також обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на звʼязку", - додав Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

