Зеленський запросив Катар на саміт з повернення українських дітей у Нью-Йорку

Зеленський подякував еміру Катару за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала росія

Президент України Володимир Зеленський провів розмову еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Запросив його на саміт з повернення українських дітей у Нью-Йорку.

Про це у Telegram повідомив глава держави.

Зеленський подякував еміру Катару за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала росія.

"Запросив Катар взяти участь у саміті, який ми разом з Канадою організовуємо в Нью-Йорку. Він буде присвячений цій важливій темі - нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений", - зазначив президент.