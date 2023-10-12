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Зеленський зібрав Ставку: в центрі уваги – фронт, виробництво зброї та ситуація на Близькому Сході

12 жовтня 2023, 17:11
Зеленський зібрав Ставку: в центрі уваги – фронт, виробництво зброї та ситуація на Близькому Сході
Володимир Зеленський
Йшлося про ситуацію на фронті й не тільки.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 жовтня, провів тривале засідання Ставки верховного головнокомандувача. 

Про це йдеться в заяві глави держави у Telegram.

За словами президента, на Ставці заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Ситуація на основних напрямках - схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед", - повідомив президент.

Другим питанням на Ставці було українське виробництво зброї та техніки та постійне нарощування обсягів.

"Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами - від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі", - додав президент.

За словами Зеленського, він дав окреме доручення віцепрем’єр-міністру Михайлу Федорову та міністру оборони Рустему Умєрову щодо максимальної цифровізації постачання для сил оборони.

"Повна підзвітність і контроль - наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації", - написав глава держави.

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко представив комплексний аналіз ситуації на Близькому Сході.

Президент розповів, що це буде враховано, а також держава буде дбати про інтереси своїх громадян у регіоні. Зеленський розповів, що Україна працює з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації.

 

Зеленський.Ставка верховного головнокомандувачаросія окупантивійна в Україні

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