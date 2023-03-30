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Зеленський зустрівся з головою Rheinmetall

30 березня 2023, 19:52
Зеленський зустрівся з головою Rheinmetall
Сьогодні президент України провів зустріч з делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

Глава держави обговорив подальшу співпрацю з концерном Rheinmetall.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами президента, на зустрічі було обговорено поточний стан співробітництва з концерном Rheinmetall та перспективи його розвитку. 

Зеленський заявив, що Україні необхідне подальше поглиблення партнерства. Це допоможе забезпечити як нагальні потреби Сил оборони України, так і суттєво посилить обороноздатність країни.

"Вдячний провідній оборонній компанії Німеччини, а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу і підтримку України. Цінуємо цю важливу допомогу у нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", – сказав Зеленський.

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