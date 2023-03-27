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Зеленський зустрівся з послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом

27 березня 2023, 09:36
Зеленський зустрівся з послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом
Президент України провів зустріч із послом доброї волі та актором Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ.

Про це президент розказав в своєму Відеозверненні.

"Зустрівся із послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом та командою ЮНІСЕФ – організації, яка займається гуманітарною підтримкою й захистом дітей. ...Ми обговорили питання відбудови нашої країни, нашої шкільної інфраструктури. Я вдячний за цю допомогу. Ми домовилися, щоб наші команди працювали над кількома напрямами", - розповів Володимир Зеленський.

За його словами, це питання повернення українських дітей, депортованих до країни-агресора, створення бомбосховищ у закладах освіти, а також технічне забезпечення дистанційного навчання в тих районах, де неможливо навчатися офлайн через відповідні загрози. 

Президент України додав, що Орландо Блум давно й змістовно працює напрямом захисту дітей. Актор відвідував Донбас ще до повномасштабного вторгнення і бачив, що принесла Україні російська агресія.

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