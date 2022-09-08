Жителів Миколаєва тепер підбадьорює новий мурал "киця-захисниця"

Він був створений за 7 днів українськими митцями Альоною і Дмитром.

На малюнку зображена кішка, яка тримає в лапках зброю на фоні силуету українського державного Малого гербу. Під нею надпис "Незламні Херсон, Одеса та Миколаїв". Окрім того, зображена гітара, а також рука людини з піднятими двома пальцями вгору.

Мурал виконаний у жовто-синіх кольорах.

Як пояснила миколаївська фотографиня Світлана Вовк, задум авторів роботи - щоб містяни звертали увагу не лише на агресію та руйнування, а й бачили, що є щось нове, що може підняти настрій.

За словами Альони, мурал створений, аби підтримати людей, які тут лишились, та тих, хто відстоює та бореться за Миколаїв сьогодні.