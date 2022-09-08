НОВИНИВін був створений за 7 днів українськими митцями Альоною і Дмитром.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жителів Миколаєва тепер підбадьорює новий мурал "киця-захисниця"
Фото: "Укрінформ"
На малюнку зображена кішка, яка тримає в лапках зброю на фоні силуету українського державного Малого гербу. Під нею надпис "Незламні Херсон, Одеса та Миколаїв". Окрім того, зображена гітара, а також рука людини з піднятими двома пальцями вгору.
Мурал виконаний у жовто-синіх кольорах.
Як пояснила миколаївська фотографиня Світлана Вовк, задум авторів роботи - щоб містяни звертали увагу не лише на агресію та руйнування, а й бачили, що є щось нове, що може підняти настрій.
За словами Альони, мурал створений, аби підтримати людей, які тут лишились, та тих, хто відстоює та бореться за Миколаїв сьогодні.
Як повідомлялося, минулого понеділка в світі відзначався Міжнародний день котів.
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