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ПОЛІТИКА

Зміна політики Трампа щодо росії викликає занепокоєння серед союзників США в Азії – WSJ

23 лютого 2025, 14:30
Зміна політики Трампа щодо росії викликає занепокоєння серед союзників США в Азії – WSJ
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Існують побоювання, що Трамп може укласти угоду з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо спірних територій в Азії.

Різка зміна політики Дональда Трампа в мирних переговорах із росією щодо війни в Україні налякала деяких чиновників в Азії та викликала занепокоєння з приводу прихильності США безпеці регіону.

Як пише The Wall Street Journal, цього місяця відбулася кардинальна зміна політики США щодо росії, і адміністрація Дональда Трампа погодилася почати з москвою прямі мирні переговори, водночас виключивши з них Україну та її європейських союзників. Такі дії стурбували союзників США в Азії, зазначає видання.

"На публіці чиновники Тайваню, Філіппін, Японії та Південної Кореї, які покладаються на США у своїй обороні, висловили впевненість, що Вашингтон підтримає їх у разі агресії з боку Китаю або Північної Кореї. Однак у приватному порядку деякі чиновники висловили побоювання, що Трамп може укласти якусь угоду з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо спірних територій в Азії або дозволити ядерній програмі Північної Кореї залишатися загрозою", - ідеться в статті.

Зокрема, Хуліо С. Амадор III, який працював в офісі президента Філіппін у 2017 і 2018 роках, заявив, що нещодавні дії Вашингтона щодо України засмутили частину силових структур його країни. "У приватному порядку ведуться розмови, які насправді показують стурбованість", - сказав він.

Амадор сказав, що інші країни Південно-Східної Азії, які були більш обережними щодо приєднання до США, можливо, переживають "момент типу "я ж говорив". Він сказав, що зміна політики США в Європі сигналізує про те, що азіатські країни повинні взяти на себе відповідальність за свою оборону.

Лінн Куок, науковий співробітник Центру досліджень азіатської політики Інституту Брукінгса у Вашингтоні, сказала, що Трамп зрештою може захотіти економічного врегулювання з Китаєм і що його переорієнтація в Україні має змусити союзників Америки в регіоні передумати.

"Якщо Вашингтон готовий укласти угоду з путіним коштом Європи", - сказала вона. - "Азія може тільки запитати, чи зробить вона те ж саме з Сі коштом Азії".

війнаДональд ТрампАзіяросія загроза

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