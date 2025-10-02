Зростає тривога в Данії: через безпілотники люди скуповують запаси та військове спорядження

Багато жителів Данії порівнюють поточні події з ранніми ознаками криз, які передували військовим конфліктам.

У Данії зростає стурбованість з приводу численних випадків появи безпілотників у повітряному просторі країни. На тлі геополітичної нестабільності та напруженості в Європі, ці інциденти вже почали викликати у населення тривожні асоціації з можливою загрозою війни.

Про це пише The New York Times.

Люди почали думати про стратегічні запаси на випадок війни: на 400% (!) "злетіли" продажі сублімованих продуктів для кемпінгу, збільшився попит у магазинах військового і похідного спорядження, подекуди спостерігається підвищений попит на аварійні запаси продовольства, аптечки, ліхтарики, радіостанції, рис і консервовану скумбрію.

Представники ритейлу підтверджують, що продажі відповідних товарів помітно зросли порівняно з тим самим періодом минулого року.

А данська державна телекомпанія випустила репортаж "Як поговорити з дитиною про дрони та гібридні атаки".

У Данії, Швеції та Норвегії гарячі лінії поліції перевантажені, бо отримують безліч дзвінків від занепокоєних людей про загрози в небі. Мешканці фіксують дивні літаючі об'єкти поблизу міст, військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури. Влада підтверджує, що випадки справді почастішали, проте офіційного пояснення походженню дронів поки що не надано. Однак часто виявляється, що це просто маленькі літаки, заводські вогні або яскраві зірки в ясну ніч.

Психологічна тривожність посилюється також через зовнішньополітичний контекст. Після низки атак дронів на території України та заяв про розширення військових загроз у Європі, багато жителів Данії почали порівнювати поточні події з ранніми ознаками криз, які передували військовим конфліктам.

За останні кілька тижнів російські літаки провокаційно перетнули повітряний простір НАТО в Естонії, а російські безпілотники залетіли на територію Польщі, де були збиті. Аналітики вважають, що Данія стала б ще одним логічним місцем для протидії росії, оскільки Данія завжди була одним із найбільших прихильників України, вона є одним із засновників НАТО. Однак відкрито про це поки що не говорять.

Уряд прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен збільшив військові витрати, зокрема на високоточну зброю дальнього радіусу дії. Проте багато данців вважають, що їхня країна недостатньо серйозно ставиться до своєї оборони.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вважає, що Європа перебуває в серйозній кризі.

"Я вважаю, що це серйозно. Я вважаю, що війна в Україні є дуже серйозною. Коли я дивлюся на сучасну Європу, я вважаю, що ми перебуваємо в найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни, а не холодної війни", — пояснила вона.