ЗСУ вдарили по НПЗ у Самарській області та базі дронів "Рубікону"

16 листопада 2025, 13:13
ЗСУ вдарили по НПЗ у Самарській області та базі дронів
Фото: www.ekathimerini.com
Це один із найбільших російських НПЗ з річною переробкою майже 9 млн тонн нафти.
Сили оборони уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у росії, а також завдали удару по складу безпілотників на тимчасово окупованій частині Донецької області.
 
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. 
 
Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області рф. Щорічний об’єм перероблення заводу становить 8,8 мільйона тонн. Підприємство виробляє понад 20 різновидів продукції. НПЗ залучений до забезпечення російської окупаційної армії — є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.
 
У Генштабі повідомили про вибухи та пожежу у районі цілі, ступінь збитків ще уточнюється.Окрім того, Сили оборони уразили базу зберігання безпілотників підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.
 
Також у Генштабі уточнили результати ураження Рязанського нафтопереробного заводу, там пошкоджено установки перероблювання нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.
війна в Україніросія окупантиЗСУ

