ЗСУ вдарили по НПЗ у Самарській області та базі дронів "Рубікону"

Це один із найбільших російських НПЗ з річною переробкою майже 9 млн тонн нафти.

Сили оборони уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у росії, а також завдали удару по складу безпілотників на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області рф. Щорічний об’єм перероблення заводу становить 8,8 мільйона тонн. Підприємство виробляє понад 20 різновидів продукції. НПЗ залучений до забезпечення російської окупаційної армії — є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

У Генштабі повідомили про вибухи та пожежу у районі цілі, ступінь збитків ще уточнюється.Окрім того, Сили оборони уразили базу зберігання безпілотників підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також у Генштабі уточнили результати ураження Рязанського нафтопереробного заводу, там пошкоджено установки перероблювання нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.