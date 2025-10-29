Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЗСУ вразили три нафтопереробні заводи в росії

29 жовтня 2025, 15:02
ЗСУ вразили три нафтопереробні заводи в росії
ФОТО ASTRA
На місці атак спалахнули масштабні пожежі.

Українські військові в ніч на середу, 29 жовтня, уразили Марійський та Новоспаський нафтопереробні заводи в Ульяновській області та в республіці Марій Ел рф.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України. 

Новоспаський НПЗ займається первинною переробкою вуглеводнів та входить до складу холдингу "Промінвест". На рік він може переробляти 600 тисяч тонн нафти та здійснює експорт нафтопродуктів і забезпечує мазутом, дизпаливом та бензином споживачів на території рф. 

Марійський завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу та щороку може переробляти 1,3 мільйона тонн на рік.

Окрім цього, українські дрони у Ставропольському краю влучили у виробничу установку ГПУ-1 Будьоновського газопереробного заводу. Цей ГПЗ переробляє 2,2 млрд куб. м газу на рік. Завод забезпечує сировиною нафтохімічну галузь та газом підприємства у цьому регіоні. 

війнадрониНПЗудари по рф

