ЗСУ збили новітній російський дрон зі "штучними інтелектом"
15 травня 2025, 13:07
Фото: Оперативне командування "Схід"
Коштує безпілотник рф приблизно 70 тисяч доларів.
Бійці 63-ої бригади "приземлили" рідкісну російський безпілотник ZALA Z-20.
Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.
російський дрон нібито оснащений штучним інтелектом для виявлення цілей.
Цим БпЛА росіяни хвалилися на параді в москві 9 травня цього року.
Натомість український розвідник нібито оснащений штучним інтелектом для виявлення цілей.