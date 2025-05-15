ЗСУ збили новітній російський дрон зі "штучними інтелектом"

Коштує безпілотник рф приблизно 70 тисяч доларів.

Бійці 63-ої бригади "приземлили" рідкісну російський безпілотник ZALA Z-20.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

російський дрон нібито оснащений штучним інтелектом для виявлення цілей.

Цим БпЛА росіяни хвалилися на параді в москві 9 травня цього року.

Натомість український розвідник нібито оснащений штучним інтелектом для виявлення цілей.